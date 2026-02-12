Denunciados tres cazadores por capturar 13 ánades reales en una laguna de Chinchilla de Montearagón

Bote intervenido por la Guardia Civil durante el operativo. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Chinchilla de Monteargón han identificado y denunciado a tres vecinos de Albacete, que fueron sorprendidos cazando aves acuáticas, concretamente ánades reales (Anas Platyrhynchos) en una laguna ubicada en el término municipal de dicha localidad, acumulando varias infracciones en materia de caza.

El instituto armado, según informa en nota de prensa, tuvo conocimiento de la existencia de varias personas que estarían cazando aves acuáticas en una pequeña laguna cercana a la localidad chinchillana haciendo uso de focos de luz artificial.

Una patrulla de dicha unidad se dirigió al lugar donde se estaría practicando la caza, observando a su llegada la existencia de tres focos en movimiento en los alrededores del humedal y cómo tres personas sacaban del agua una pequeña embarcación a remo.

Tras la pertinente identificación de estas personas, se pudo observar cómo las luces avistadas procedían de varios focos de luz artificial que portaban los cazadores en el momento de ser identificados, al igual que tres armas largas de fuego y trece ejemplares de ánade real abatidos.

Por estos hechos, a los cazadores se les ha propuesto para sanción ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por cazar fuera del periodo hábil, al finalizar la temporada de caza de aves acuáticas el día 31 de enero, incumpliendo lo establecido en la Orden de Vedas en Castilla-La Mancha.

También por ejercer la caza de aves acuáticas no contempladas en el Plan de Ordenación Cinegético del coto correspondiente, no figurando dicha modalidad ni las especies dentro de las autorizadas en dicho Plan y por ejercer la caza en horario no autorizado, al realizarse la acción cinegética transcurrida más de una hora desde el ocaso, incumpliendo la normativa vigente sobre horarios de caza.

De igual modo, serán apercibidos por utilizar medios y artilugios prohibidos, concretamente focos y linternas acoplados o sujetos a las escopetas, destinados a la localización e iluminación de las piezas, prohibidos expresamente por la normativa cinegética.

En base a la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, estas personas podrían enfrentarse a sanciones que van desde 601 a 6.000 euros de multa, así como retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un plazo de un año a tres años, suspensión de la actividad cinegética por un plazo de un año a tres años, suspensión de autorizaciones, derechos de aprovechamiento, titularidad y explotación, por un plazo de un año a tres años, entre otras.