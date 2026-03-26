La depuradora del barrio pedáneo de Iriépal, en Guadalajara, estará operativa en el mes de mayo

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, en Iriépal. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha avanzado que la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Iriépal estará terminada en mayo y comenzará a funcionar previsiblemente ese mismo mes, un año después del inicio de las obras, dando respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos de esta pedanía.

Durante una visita a los trabajos junto al concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, la regidora ha subrayado que se trata de una actuación "largamente esperada y demandada" por el municipio de Iriépal, cuyo inicio de las obras se remonta al 28 de mayo de 2025 con la colocación de la primera piedra.

Guarinos ha explicado que, aunque el plazo inicial era de unos 12 meses, las obras han sufrido un ligero retraso debido a la paralización entre diciembre y febrero por las condiciones del terreno. No obstante, ha remarcado que la infraestructura "va a ser una realidad en aproximadamente un año", con finalización prevista para el 26 de mayo y puesta en marcha incluso a comienzos de ese mismo mes si avanzan las pruebas de llenado.

La regidora ha incidido en que la depuradora de Iriépal no solo responde a una demanda vecinal, sino que es "una obra necesaria" para mejorar la calidad de vida y garantizar la sostenibilidad medioambiental, al permitir un adecuado tratamiento de las aguas residuales conforme a la normativa vigente.

En el plano técnico, la instalación contará con un sistema moderno de biodiscos, adaptado a núcleos de población como las pedanías. Los fangos generados serán trasladados a la depuradora central de Guadalajara para su tratamiento, mientras que un colector interceptor conecta el núcleo urbano con la nueva planta.

CERCA DE SEIS MILLONES EN INVERSIONES HIDRÁULICAS

La actuación en Iriépal se enmarca en un plan más amplio impulsado por el equipo de Gobierno municipal para modernizar el ciclo del agua, al que ya se han destinado cerca de seis millones de euros en lo que va de mandato.

Entre las intervenciones realizadas o en marcha, Guarinos ha citado actuaciones en el barranco del Alamín, así como obras en las calles Jaraba y Buenafuente, además de los proyectos de digitalización del ciclo del agua vinculados al PERTE. Según ha destacado, estas inversiones han sido posibles tras resolver el desequilibrio económico con la concesionaria del servicio y desbloquear liquidaciones pendientes que superaban los cuatro millones de euros.

La alcaldesa ha recalcado que la depuradora de Iriépal es "el primer paso" de un plan estratégico para dotar de sistemas de depuración modernos a todas las pedanías del municipio.

En este sentido, ha anunciado que la próxima actuación se llevará a cabo en Usanos, cuyo proyecto será abordado de forma inmediata en coordinación con la concesionaria, mientras que en fases posteriores se actuará en Taracena y Valdenoches.

"Esta no va a ser ni la última ni la única infraestructura de este tipo", ha concluido Guarinos, quien ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de completar el ciclo de depuración en todo el término municipal, incluyendo los núcleos anexionados.