Desarrollo Sostenible aborda con el Ayuntamiento de Fuente-Álamo soluciones a la baja calidad del agua de consumo

Reunión de la consejera Mercedes Gómez con la alcaldesa de Fuente-Álamo. - JCCM

ALBACETE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de Fuente-Álamo, Josefa Montes, en la que han abordado diferentes asuntos de interés del municipio relacionados con las competencias de su consejería.

Entre los mismos, la primera edil le ha trasladado la problemática que les está causando la baja calidad del agua de consumo, una circunstancia de la que ya tiene conocimiento la Confederación Hidrográfica del Segura, y sobre la que Gómez, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha ofrecido a Martínez "el asesoramiento técnico y el acompañamiento que podemos aportarles a través de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha", según ha informado la Junta por nota de prensa.

Otro de los asuntos abordados ha sido la solicitud que ha emitido al consistorio una empresa privada para desarrollar en Fuente-Álamo el proyecto de una planta de tratamiento de residuos. Al respecto, la representante del Ejecutivo de García-Page le ha señalado a la alcaldesa que también "puede contar con el asesoramiento de nuestra administración, en este caso, a través de los técnicos de la dirección general de Economía Circular y de Calidad Ambiental, para conocer la tramitación que conllevan por parte de la administración este tipo de proyectos.

Mercedes Gómez, que ha concluido resaltando la importancia de la "coordinación entre las diferentes administraciones y los organismos competentes para abordar y dar solución a las necesidades medioambientales de los municipios", ha estado acompañada en la reunión por el delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y por la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero.