Desarrollo Sostenible reivindica las comunidades energéticas como herramientas de ahorro y socialización en C-LM

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha inaugurado el Curso sobre Comunidades Energéticas y Participación Municipal que organiza la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en colaboración con UNEF. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la oportunidad que representan las comunidades energéticas para que ayuntamientos y entidades locales tengan acceso a una energía económica y limpia gracias a estas nuevas fórmulas asociativas "que no sólo son una oportunidad de ahorro para las arcas municipales y por tanto, para sus vecinos, si no también, nuevas herramientas de socialización que fortalecen la participación ciudadana y la dinamización socioeconómicamente de los municipios".

Así lo ha afirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez durante la inauguración de la Jornada sobre Comunidades Energéticas y Participación Municipal que ha tenido lugar en Toledo organizada por la Junta en colaboración la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), un encuentro en el que se ha analizado el marco jurídico, la gestión y la financiación de este tipo de proyectos, según ha informado la propia Administración regional en nota de prensa.

En este contexto, Gómez ha puesto en valor el crecimiento exponencial de las comunidades energéticas en Castilla-La Mancha, "con 56 en diferentes fases de desarrollo de las 837 iniciativas que hay de este tipo en todo el país", recordando que ya cuentan con casos de éxito "como los las comunidades energéticas del casco histórico de Toledo, y del municipio de Ballesteros de Calatrava, o las impulsadas por Adesiman (Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense), "que hemos reconocido con diferentes premios regionales de Medio Ambiente recientemente".

ACELERAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOCIALIZANDO LA ENERGÍA

Como ha destacado la consejera, el aumento de las comunidades energéticas en la región viene motivado por el impulso que está danto el Ejecutivo "a una transición energética basada en el desarrollado de las energías renovables, donde tras lograr liderar la generación e instalación de las energías limpias, hemos decidido dar un paso más haciendo participes a particulares, empresas y ciudadanos a través de diferentes fórmulas que les permiten ahorrar en sus facturas, a la vez que nos ayudan a descarbonizar el sistema".

A este fin está contribuyendo de manera notable el hecho que Castilla-La Mancha "ya supera los 18.229 megavatios instalados en su mix energético con el 87% procedente de fuentes renovables, lo que nos sitúa más de 18 puntos por encima de la media nacional", ha subrayado.

O que desde 2019 la región haya multiplicado por 14 la potencia de generación fotovoltaica instalada para autoconsumo con 945 megavatios instalados y 55.000 instalaciones de autoconsumo "que, si tuviéramos que establecer una proyección provisional, situaría a Castilla-La Mancha entre las cinco comunidades con más megavatios instalados de autoconsumo según datos de Red Eléctrica".

Una circunstancia que no habría sido posible "si no hubiéramos movilizado 90 millones de euros que nos han permitido otorgar más de 15.000 ayudas con fondos europeos MRR para fomentar este tipo de instalaciones socializando la energía a través del autoconsumo", ha recordado.

DIVULGACIÓN, FINANCIACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO GRATUITO EN CASTILLA-LA MANCHA

La titular de Desarrollo Sostenible ha explicado también a los presentes que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha "estamos divulgando y haciendo pedagogía para promover las comunidades energéticas con jornadas con diferentes OTCs (Oficinas de Transformación Comunitarias) de la región; o a través de grandes eventos nacionales como la Cumbre Nacional de Comunidades Energéticas organizada por UNEF que se celebró el año pasado en Toledo".

Además, "ofrecemos asesoramiento gratuito para quienes quieran crear comunidades energéticas a través de nuestra Oficina de Asesoramiento Energético, que cuenta con unidad centralizada de acompañamiento para asesorar en toda la tramitación", ha señalado.

Respecto a la formación, Gómez ha destacado que, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, "hemos puesto en marcha este año la Microcredencial en Gestión de Comunidades Energéticas, un curso de especialización orientado a poner en marcha iniciativas de comunidades energéticas, que ha contado con 23 matriculados con un perfil altamente cualificado y unos resultados muy satisfactorios que nos han llevado a tomar la decisión de repetir el año que viene de nuevo esta experiencia formativa con la UCLM".

Por último, y en el marco de la financiación, ha adelantado que la línea de ayudas 10,6 millones de euros cofinanciada con fondos FEDER dirigida al fomento de la construcción de instalaciones de generación renovable para comunidades energéticas y comunidades de propietarios, en aras de incentivar el autoconsumo compartido, "estará a disposición de quienes quieran solicitarlas a lo largo del mes de julio".

La consejera ha estado acompañada durante la Jornada sobre Comunidades Energéticas y Participación Municipal por el director general de Transición Energética, Alipio García; por los delegados de Desarrollo Sostenible de las diferentes provincias; del presidente de la UNEF, José Donososo, así como de representantes de diversas instituciones nacionales, autonómicas y municipales.