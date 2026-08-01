Desarticulan un grupo de 3 mujeres que cometieron tres robos mediante sumisión química en Azuqueca de Henares

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de robos con violencia e intimidación mediante el uso de sustancias psicotrópicas para anular la voluntad de sus víctimas. La investigación ha permitido esclarecer tres hechos delictivos ocurridos en la localidad de Azuqueca de Henares. El valor total de los efectos robados asciende a 9.400 euros.

Las investigaciones practicadas por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Azuqueca de Henares determinaron que las presuntas autoras seleccionaban a sus víctimas en las inmediaciones de las zonas de ocio de la localidad, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Tras entablar conversación y ganarse su confianza, supuestamente les suministraban sustancias psicotrópicas mezcladas con las bebidas que consumían, provocándoles un estado de indefensión que les impedía reaccionar.

Aprovechando dicha situación de vulnerabilidad, las presuntas autoras sustraían los efectos personales de las víctimas y realizaban compras en distintos establecimientos, así como extracciones de dinero en cajeros automáticos utilizando sus tarjetas bancarias.

En uno de los casos, incluso acompañaron a la víctima hasta su domicilio, donde accedieron al interior y sustrajeron diversos objetos de valor.

El grupo criminal estaba integrado por tres mujeres con edades comprendidas entre los 27 y los 40 años. En la actualidad dos de ellas se encuentran en prisión por la comisión de otros hechos delictivos, mientras que la tercera se encuentra en paradero desconocido, por lo que la operación continúa abierta.