Desciende a 15 el número de heridos ingresados en hospitales de C-LM, tras el traslado de cinco a Madrid

Archivo - Hospital General de Ciudad Real. - SESCAM - Archivo

TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de heridos por el accidente ferroviario de Urda del 28 de octubre hospitalizados en cuatro centros de Castilla-La Mancha se ha reducido a 15, tras el traslado de cinco de ellos a hospitales de Madrid para facilitar la cercanía con sus familiares.

Del total de 15 heridos ingresados en cuatro centros hospitalarios de la región, ya solo dos permanecen en unidad de cuidados intensivos (UCI).

Hasta ahora ya han recibido el alta 95 de los 110 heridos hospitalizados inicialmente en un total de seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

De los 20 heridos que quedan ingresados, 16 permanecen en cama convencional y cuatro en UCI, según han confirmado fuentes del Gobierno regional, con datos de las 8.30 horas de este jueves.

Del total de heridos, 9 se encuentran en el Hospital General Universitario de Toledo, dos de ellos permanecen en la UCI y siete en cama convencional --tras el trasladado de dos de ellos a Madrid y el paso de uno desde la UCI a cama convencional--.

Hay otro herido en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan en cama convencional --se trasladó a otra persona a Madrid--, mientras que el Hospital General Universitario de Ciudad Real atiende ya solo a cuatro heridos, todos en cama convencional, tras el traslado a hospitales madrileños de otros dos.

Finalmente, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete mantiene a un paciente, en cama convencional.