Desmantelada una plantación indoor de marihuana de alto rendimiento en Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

Desmantelada una plantación de alto rendimiento de marihuana de interior en Almodóvar del Campo. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La operación 'Grindoor' se ha saldado con la detención de tres personas por delitos de cultivo de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico, consiguiendo desmantelar con ello un punto de cultivo intensivo de marihuana situado en el término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

A partir de información a la que tuvieron acceso los agentes, se iniciaron gestiones tendentes a la localización de una posible plantación de marihuana indoor en una urbanización situada en el término de Almodóvar del Campo.

Gestiones que resultaron con la localización de dos chalets en una zona aislada de la urbanización susceptibles de albergar este tipo de cultivos, identificando además a varias personas que pernoctaban en los domicilios sospechosos y cuyo 'modus vivendi' parecía compatible con la actividad ilícita investigada, tal y como ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras ello se trató de reunir una batería de indicios suficientes para poder solicitar a la autoridad judicial la autorización de acceder a estos inmuebles utilizados para el cultivo de alto rendimiento de marihuana en su modalidad indoor.

Una vez obtenida la autorización judicial, se procedió a la entrada y registro de estos chalets, donde fueron aprehendidas 649 plantas de marihuana en diferentes estadios de floración y 17 kilogramos de cogollos empaquetados mediante vacío y listos para su transporte.

Así mismo también se aprehendieron multitud de útiles específicos para el cultivo como paneles LED para suministrar luz y calor a los cultivos, bombas de riego, ventiladores, aparatos de climatización, gas embotellado, medidores de temperatura pH y humedad, fertilizantes y maquinaria específica para el procesado de la droga.

Llamó la atención de los investigadores el nivel de especialización y eficiencia observados, que permitía a los autores obtener una cosecha en tan solo tres meses, permitiendo la producción durante todo el año y un control total sobre el ciclo de vida de la planta.

Por ello al objeto de alimentar los equipos necesarios, los autores habían manipulado el suministro de energía eléctrica para que el fluido llegara a los domicilios de forma fraudulenta.

Se procedió a la detención de tres personas por delitos de cultivo/elaboración de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico, que fueron junto con las diligencias instruidas puestos a disposición del Tribunal de Instancia, plaza número 3 de Puertollano, logrando de esta forma el desmantelamiento de una plantación de alto rendimiento dirigida al cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.