Desmantelado un punto de venta de drogas en Ciudad Real con dos personas detenidas - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Las investigaciones se enmarcaron dentro del 'Plan Nacional de actuación contra la criminalidad organizada asociada al tráfico de marihuana' del Ministerio del Interior.

Los detenidos gestionaban un punto de venta de estupefacientes especializado en la dispensa de dosis de hachís y cocaína, al que acudían como clientes menores de edad, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Las informaciones recabadas por los agentes permitieron iniciar una investigación en torno al inmueble donde, los delincuentes, establecieron un punto para el embalaje y distribución de la droga, utilizando zonas comunes del edificio para ocultar mayores cantidades de estupefacientes en previsión de una actuación policial.

En la operación llevada a cabo, los agentes realizaron un registro domiciliario en el que decomisaron un total de 296 gramos de cocaína, 11 gramos de hachís, 5.030 euros en efectivo, así como diversos útiles para el pesaje, corte y distribución de la sustancia estupefaciente.

La Policía Nacional dispone del número de teléfono 091 para que los ciudadanos comuniquen cualquier información sobre el tráfico de sustancias estupefacientes, de forma anónima, si lo desean.

Además, están disponibles los canales de comunicación a través de la página web oficial de la Policía Nacional www.policia.es y el correo electrónico antidroga@policia.es .