Desmantelan un grupo criminal especializado en el procesamiento y distribución de cocaína en Puertollano

CIUDAD REAL, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis personas y ha desmantelado un grupo criminal organizado que procesaba y distribuía cocaína en la localidad de Puertollano (Ciudad Real).

La organización empleaba técnicas de contravigilancia y medidas de seguridad propias de la delincuencia profesional, ya que apostaban vigías en las inmediaciones de los puntos de entrega y en la vivienda deshabitada en la que ocultaban la droga y disponían de numerosas armas de fuego.

Gracias a la información anónima que varios ciudadanos remitieron a la Policía Nacional, se pudo verificar la existencia de un complejo entramado de venta de estupefacientes en plena vía pública y que utilizaba puntos aleatorias de entrega para cada nueva venta de cocaína, lo que se conoce como 'tele-coca', ha informado la Policía en un comunicado.

Las indagaciones policiales posteriores permitieron localizar la casa 'guardería' en la que se ocultaba la droga, una vivienda deshabitada donde los presuntos traficantes ocultaban la droga en pequeñas dosis, dentro de sacos de pienso para animales, con la única intención de dificultar la labor de las unidades de guías caninos ante un posible registro policial de la vivienda.

Los investigadores realizaron cuatro registros domiciliarios simultáneos en los que decomisaron más de 100 gramos de cocaína, básculas de precisión y útiles para el procesamiento de la droga, 1.220 euros en efectivo y 14 armas, siete de ellas escopetas de caza. A los detenidos se les imputa la comisión de un delito contra la salud pública; tres de los cuales cuentan con antecedentes penales previos por otros hechos delictivos.