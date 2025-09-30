Detenida en Guadalajara por sustraer a su hijo y ser sorprendida tratando de comprar drogas en su presencia

GUADALAJARA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a una mujer y un varón como presuntos autores de los delitos de sustracción de menores y desobediencia respectivamente, tras ser sorprendidos tratando de comprar sustancias estupefacientes en compañía del hijo de la mujer, un bebé de corta edad sobre el que no tenía la custodia y que había sido sustraído por ella misma en Cataluña.

Los hechos se desarrollaban cuando varias personas dieron aviso a la Policía Nacional, a través del 091, de la presencia de una pareja acompañada de un bebé, que se encontraban en el parque de La Concordia de Guadalajara y estaba preguntando por un lugar en el que adquirir cocaína, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Ambos eran localizados de inmediato por una patrulla de la Policía Nacional que se desplazaba rápidamente al lugar, si bien al percatarse de su presencia, el varón trató de alejarse con el menor en brazos.

Los agentes le dieron el alto y le solicitaron su identificación, a lo que este alegó que la tenía en casa de un familiar y que le podían acompañar hasta allí para verificar su versión. De camino al lugar, emprendió la huida a la carrera con el bebé en brazos, siendo interceptado por los agentes, que en todo momento priorizaron la integridad del menor.

Tras realizar diversas gestiones de identificación, se podía confirmar la identidad de ambos, resultando que a la mujer le constaba un señalamiento emitido por los Mossos d'Esquadra como presunta autora de una sustracción de menor, al constar que se había llevado consigo a su hijo sin tener la custodia legal, resultando ser el bebé que les acompañaba.

Por estos hechos, los agentes procedían a la detención y puesta a disposición judicial de ambos adultos: a la mujer por la sustracción del menor y al varón como presunto autor de un delito de desobediencia.

En cuanto al menor, ha sido entregado a los servicios sociales, que han activado los protocolos pertienentes para su protección.