Detenida una persona por lesiones en la calle Segóbriga de Cuenca

CUENCA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido detenida por lesiones tras una intervención de la Policía Nacional en la calle Segóbriga de Cuenca, según confirman a Europa Press fuentes policiales.

El incidente ha tenido lugar pasadas las tres de la tarde de este domingo y por el momento no han trascendido detalles de lo ocurrido, aunque testigos consultados por esta agencia apuntan que la persona que ha sufrido las lesiones podría ser una mujer. Sin embargo, tampoco hay confirmación en estos momentos de que pueda tratarse de un caso de violencia de género.

Además de la Policía Nacional, hasta el lugar del suceso se ha desplazado un dispositivo sanitario con una UVI móvil.