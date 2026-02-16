Detenida en Talavera una mujer a la que buscaban ocho juzgados de todo el país por estafa

La Policía Nacional detiene en Talavera de la Reina a una mujer a la que buscaban ocho juzgados de todo el territorio nacional. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pasado miércoles día 11 de febrero, la Policía Nacional detuvo en Talavera de la Reina a una mujer de 29 años de edad a la que le constaban ocho reclamaciones de diferentes juzgados de todo el territorio nacional.

Al comprobar su identidad, los agentes pudieron confirmar que la buscaban Juzgados de Bilbao, Ferrol, Granada, Jerez de la Frontera, Madrid, Ortigueira, Palma de Mallorca y Valencia, todos ellos por estafa, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Por este motivo, fue detenida y puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Talavera de la Reina para responder por los numerosos hechos delictivos que se le imputan.