Detenidas cuatro personas en Ciudad Real por cazar ilegalmente a una decena de erizos causándoles lesiones

Erizos que habían sido cazados ilegalmente rescatados en Ciudad Real. - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a cuatro personas como presuntos autores de delitos contra la flora y la fauna y maltrato animal, al localizarse en el vehículo en el que viajaban una decena de erizos con lesiones traumáticas causadas con un objeto contundente.

Los hechos se descubrieron cuando la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, detectaron un vehículo que circulaba realizando maniobras extrañas en una zona de ocio de la capital, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Los agentes le dieron el alto e identificaron a sus cuatro ocupantes, los cuales mostraban en todo momento una actitud evasiva y desafiante ante los agentes. En el registro del vehículo hallaron, en el suelo de la parte posterior, una bolsa de plástico con una decena de erizos con restos de sangre y un martillo, presumiblemente utilizado para golpear a los animales.

En el maletero del vehículo viajaba también un perro de raza Braco alemán, posiblemente también utilizado para la caza de los erizos, el cual viajaba en condiciones inadecuadas de ventilación.

Los agentes trasladaron a los erizos a un centro veterinario de urgencias, donde fueron atendidos de las lesiones, y posteriormente fueron trasladados al centro de recuperación 'El Chaparrillo', donde se recuperarán hasta que puedan ser reintroducidos en su hábitat natural.

La efectiva labor y coordinación desempeñada entre la Policía Nacional y la Policía Local logró salvar la vida de estos animales, especie catalogada como de interés especial en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla la Mancha.