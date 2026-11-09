Detenidas cuatro personas por un hurto mediante engaño en una vivienda en Huete

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CUENCA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Carrascosa del Campo (Cuenca) a tres mujeres y un hombre, como presuntos autores de un delito de hurto cometido en el domicilio de una persona vulnerable en Huete.

La actuación se inició tras un aviso del Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil de Cuenca (COC), sobre la presencia sospechosa de varias mujeres que llamaban insistentemente a las puertas de distintos domicilios en Carrascosa del Campo, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La rápida intervención de la patrulla del puesto de la localidad y del Equipo ROCA de la Compañía de Tarancón, permitió localizar e identificar a tres mujeres, un vehículo y a su conductor vinculado al grupo.

Durante estas comprobaciones, se tuvo conocimiento de la comisión de un hurto en Huete, donde varias jóvenes habrían accedido a la vivienda de una persona de avanzada edad con el pretexto de ofrecer información religiosa, y una vez en su interior, aprovecharon la situación para sustraer diversas joyas de oro y 500 euros en efectivo.

Las gestiones practicadas, permitieron identificar a los cuatro implicados como presuntos autores del delito, así como vincular el vehículo con los hechos, siendo las tres mujeres reconocidas por la víctima, comprobándose que estás contaban con antecedentes por hurtos similares cometidos mediante engaño a personas mayores.

Como resultado de la actuación, la Guardia Civil procedió a la detención de las cuatro personas. Las diligencias, así como los detenidos, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón (Cuenca).