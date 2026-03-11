Detenidas dos mujeres en Fuente Álamo tque intentaban sustraer una pieza de oro de una joyerí

Momento de la detención captado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Componentes de la Guardia Civil de Chinchilla de Monte-Aragón han detenido a personas de 25 y 29 años de edad, de nacionalidad rumana, como presuntas autoras de hurto en una joyería de la localidad albaceteña de Fuente Álamo, siendo recuperada una pieza de oro que ya habían escondido entre sus pertenencias.

Actuaciones Los operadores de la Central Operativa Compleja (COC) de la Guardia Civil de Albacete, que atienden el teléfono de urgencias, 062, recibieron la llamada de un ciudadano, comunicando que en el interior de una joyería de Fuente Álamo se encontraban dos personas en actitud sospechosa y que al parecer habrían sustraído alguna pieza de oro de los expositores, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

Desde el COC se desplazó al lugar de los hechos a una patrulla que se encontraba de servicio en la misma localidad, cuyos agentes, tras acceder al interior del establecimiento e identificar a dos mujeres, localizaron entre las pertenencias de una de ellas una cadena de oro de 18 quilates valorada en 600 euros que se encontraba en los expositores que instantes antes le había mostrado el dependiente.

Ante la evidencia de los hechos, estas dos personas afirmaron haber sustraído la pieza de oro, siendo detenidas y trasladadas hasta las dependencias de la Guardia Civil de Fuente Álamo para proseguir con las diligencias policiales.

Rápida respuesta policial La rápida e inminente respuesta policial de la Guardia Civil ante este hecho delictivo consiguió, además de identificar y detener a las dos autoras del hurto dentro de la joyería, recuperar la pieza de oro sustraída que fue devuelta a su legítimo propietario.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan para la mejora de la seguridad en el comercio que la Guardia Civil de Albacete tiene activado en toda su provincia, cuyo objetivo principal es evitar que los comerciantes sean víctimas de robos o hurtos en sus instalaciones, así como disuadir a terceras personas a cometer estos hechos delictivos, potenciando la vigilancia y seguridad en las zonas comerciales o inmediaciones de los pequeños comercios y reforzando los canales de comunicación con los comerciantes.