Detenidas dos personas por un delito de robo con fuerza en una vivienda de Corral de Almaguer (Toledo) - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con Policía Local de Corral de Almaguer, ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda de Corral de Almaguer. A uno de los detenidos se le imputan, además, los delitos de atentado contra agentes de la autoridad y desobediencia grave.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de agosto, después que la central de alarmas comunicara la activación de un salto de alarma por un robo en curso en una vivienda. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil del Puesto de Corral de Almaguer junto con Policía Local de la localidad, cuyos agentes comprobaron que una de las personas implicadas trataba de huir por los patios y tejados de las viviendas colindantes.

Finalmente, el sospechoso fue localizado en una zona en la que no disponía de salida. Al verse acorralado, sacó de su vestimenta un arma tipo bastónestoque e intentó agredir a los agentes, que tuvieron que intervenir para reducirlo y proceder a su detención.

Durante la actuación resultaron heridos dos agentes de la Guardia Civil y un agente de Policía Local.

Posteriormente, y tras realizar gestiones, los investigadores lograron identificar y detener a un segundo implicado, que fue localizado tras un minucioso trabajo de investigación.

En el transcurso de la actuación fue intervenida un arma tipo batón-estoque, además de localizarse efectos que, estaban preparados para ser sustraídos.

La actuación permitió finalmente detener a los dos presuntos autores de 19 y 22 años de edad respectivamente, no estando previstas nuevas detenciones.

Las diligencias junto a los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal Instancia nº 2 de Quintanar de la Orden.