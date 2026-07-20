Detenidas tres mujeres por el hurto de 21.000 euros a un anciano en Mota del Cuervo

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Tarancón han llevado a cabo la detención de tres mujeres de entre 36 y 53 años de edad, como presuntas autoras de un delito de hurto en el interior de una vivienda en la localidad de Mota del Cuervo (Cuenca).

Estas mujeres recorrían el municipio llamando a las puertas de diferentes viviendas con la excusa de vender calcetines o calendarios. Su objetivo real era ganarse la confianza de los moradores para introducirse en los inmuebles, utilizando peticiones como la de solicitar un vaso de agua.

De este modo lograron acceder al domicilio de la víctima, un hombre de avanzada edad que vivía solo. Mientras una de las presuntas autoras entretenía al inquilino acompañándolo a la cocina para beber agua, la otra registrada minuciosamente las habitaciones, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras permanecer unos 20 minutos en la vivienda, ambas abandonaron el lugar, huyendo en el vehículo junto con otra mujer que también participó en el hurto. Horas más tarde, la víctima descubrió que sus cajones habían sido revueltos, echando en falta 21.000 euros en efectivo que guardaba en varios sobres, además de una colección de entre 70 y 80 monedas de 2.000 pesetas.

Tras la correspondiente denuncia, el Equipo ROCA de Tarancón se hizo cargo de las pesquisas. Las labores de investigación permitieron identificar plenamente a las tres mujeres y al vehículo utilizado para la huida. Los agentes situaron el posible entorno de residencia de los sospechosos en municipios cercanos a Ciudad Real.

Por este motivo, se establecieron intensos operativos de vigilancia en las localidades de Malagón y Fuente el Fresno (Ciudad Real), donde finalmente se localizó el vehículo objeto de la investigación y se procedió a la identificación e investigación de las presuntas autoras de los hechos.

Las detenidas y diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de la localidad de San Clemente.