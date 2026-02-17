Detenido en Alcázar el responsable de un punto de cultivo de marihuana con 65 plantas

Detenido en Alcázar el responsable de una plantación de marihuana. - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL 17 Feb. (EUROPA PRES) -

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de cultivo y elaboración de marihuana en la localidad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). La operación se ha saldado con una persona detenida, 65 plantas de cannabis decomisadas, así como todos los útiles para el cultivo, secado y posterior distribución de la sustancia estupefaciente.

La investigación, informa la Policía, se inició a raíz de la información anónima de un ciudadano que alertó a los agentes de la existencia de un inmueble sospechoso, en el que posteriormente los investigadores detectaron indicios de un enganche eléctrico a la red pública junto a una instalación de aire acondicionado en la zona próxima al garaje, donde se podría estar ocultando la plantación de marihuana.

En el momento del registro en el inmueble investigado, la Policía Nacional localizó una infraestructura para el cultivo de interior compuesta de iluminación infrarroja, riego automático, extractores y filtros de carbono.

Además, se verificó el enganche ilegal a red eléctrica con un altísimo consumo y sin medidas de seguridad, con el consiguiente riesgo de incendio en la instalación.

El principal responsable de la instalación fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.