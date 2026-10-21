Detenido en Alcázar de San Juan el autor de varios robos de material eléctrico en establecimientos y empresas

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP - Archivo

CIUDAD REAL, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a un varón por la comisión de un robo con fuerza por el método del butrón, en establecimientos y empresas de material eléctrico.

La detención se ha producido tras la persecución de un vehículo que se dio a la fuga conduciendo a gran velocidad, para evitar ser interceptado por la policía con los efectos robados que transportaba en el vehículo, según ha informado la Policía en nota de prensa.

La investigación vincula al detenido y al vehículo utilizado con un robo con fuerza cometido en una empresa mediante el procedimiento del butrón, del cual se sustrajo una importante cantidad de material eléctrico. Además, las pesquisas posteriores lo relacionan con otros hechos similares perpetrados en distintos puntos del territorio nacional.

La inspección ocular por parte de la Brigada de Policía Científica de la Policía Nacional y los vestigios recogidos en el lugar identificaron al detenido y una furgoneta de carga como los autores del robo, un vehículo vinculado con otros robos con fuerza de similares características en diferentes puntos del territorio nacional.

Se trata de uno de los componentes de un grupo criminal organizado y especializado en este tipo de robos, en el que los autores planificaban minuciosamente los robos con anterioridad, analizando las características de las empresas, así como sus medidas de seguridad, para luego ejecutar los robos en pocos minutos.

La investigación continua abierta, encaminada a la identificación y localización del resto de integrantes de la organización y el esclarecimientos de otras causas abiertas.