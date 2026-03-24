Detenido por amenazar y acosar a un funcionario de la Agencia Tributaria que le investigó por defraudar

CIUDAD REAL, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real al presunto autor de amenazas de muerte y acoso contra un funcionario público derivadas del ejercicio de su profesión en la Agencia Tributaria.
La investigación policial comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, en la que manifestaba estar recibiendo llamadas de un varón que, tras número oculto, le llamaba varias veces al cabo del día profiriendo amenazas de muerte contra él y contra su familia, según ha informado la Policía en nota de prensa.
Esta situación se prolongó durante más de seis meses, derivando en una situación de acoso continuado que afectó gravemente a su vida diaria, provocándole un malestar psicológico que requirió de ayuda médica por la angustia y temor de que llevase a cabo sus amenazas.
Los agentes lograban identificar al presunto autor de los hechos, un varón residente en la provincia de Albacete que ha sido detenido como presunto autor de los delitos de amenazas graves y acoso.
Al parecer, este varón había sido investigado por la víctima, ya que había defraudado una importante cantidad de dinero a la hacienda pública, hecho que motivó las amenazas.