Detenido en Carboneras de Guadazaón (Cuenca) un fugitivo de las autoridades rumanas

Detención del fugitivo. - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca han procedido a la detención de un individuo de 41 años de edad, nacido en Rumanía y con residencia en España, al constarle una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por autoridades judiciales de Rumanía.

La actuación se inició cuando, a través de los servicios de Cooperación Internacional, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona de origen rumano, con residencia en la localidad de Carboneras de Guadazaón (Cuenca), tenía asociado un señalamiento internacional de detención y entrega dimanante de las autoridades rumanas por delitos relacionados con la seguridad del tráfico.

Con esta información, agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, establecieron un operativo de localización y seguimiento del objetivo que dio como resultado su detención en la capital conquense. Para continuar con la práctica de las gestiones, se procedió a trasladar al detenido a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, tal y como ha informado en un comunicado.

Así se dio cumplimiento a lo ordenado en la correspondiente Orden dimanante de la Oficina Sirene (División de Cooperación Internacional), poniendo al detenido a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 5 de la Audiencia Nacional; el cual ha decretado su ingreso en prisión.