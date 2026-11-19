Agentes de la Guardia Civil en El Casar. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en El Casar a un hombre de 36 años como presunto autor de varios robos con fuerza cometidos en establecimientos comerciales y hosteleros de la localidad.

La investigación se inició durante la madrugada del pasado sábado, tras recibir la llamada de un ciudadano alertando de que había sorprendido a un individuo en las inmediaciones de su establecimiento comercial, después de que este fracturase un cristal de la puerta de acceso al local.

Horas después, sobre las 8.30 horas, una patrulla de la Guardia Civil se trasladó hasta un establecimiento de ocio de la localidad para verificar una señal de alarma.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que se había producido un robo. El presunto autor habría fracturado una de las cristaleras con un adoquín para acceder al interior, donde sustrajo aproximadamente unos 300 euros, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras el visionado de las cámaras de seguridad, los agentes de la Guardia Civil de El Casar identificaron al presunto autor de los hechos y realizaron una batida por la localidad, localizándolo instantes después y procediendo a su detención.

Durante la instrucción de las diligencias, y a partir de los datos recabados y del modus operandi empleado, los agentes lograron esclarecer también el robo con fuerza cometido el pasado 26 de octubre en otro establecimiento hostelero de la localidad.

En esta ocasión, el presunto autor habría accedido al establecimiento fracturando el cierre y una cristalera, y sustraído diversos objetos tecnológicos, lotería y unos 3.800 euros en efectivo.

El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, ya había sido detenido el pasado 5 de septiembre, cuando fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de El Casar en el interior de una vivienda.

En aquella intervención, los agentes le ocuparon entre sus pertenencias varias joyas y libretas bancarias que presuntamente habían sido sustraídas del inmueble.