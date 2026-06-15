Detenido en Caudete tras ser interceptado por la Guardia Civil transportando 40 kilos de marihuana

Operativo antidroga en Caudete. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han detenido en Caudete a un vecino de Fuengirola (Málaga) como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas. En el vehículo que viajaba el detenido se incautaron 40 kilos de marihuana, en forma de cogollos, envueltos en bolsas prensadas y envasadas al vacío, listas para su distribución y venta.

A raíz de un dispositivo operativo establecido por efectivos de la Usecic de la Benemérita albaceteña en el término municipal de Caudete, encaminado a controlar la circulación de personas y vehículos sospechosos de cometer delitos contra el patrimonio y de traficar con drogas, en la autovía A-33, procedieron a la parada de un turismo que les resultó sospechoso, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Una vez identificado su conductor y único ocupante, los guardias civiles que participaban en el dispositivo realizaron una inspección del vehículo, localizando en el maletero 40 bolsas, de un kilo de peso cada una, que contenían marihuana en forma de cogollos, prensada y envasada al vacío.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha impedido que las 120.000 dosis que podrían haberse elaborado con la marihuana incautada fueran destinadas al tráfico de drogas y finalmente consumidas por nuestros ciudadanos.

Tanto la persona detenida como las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de la localidad albaceteña de Almansa, que ha entendido de las actuaciones. El vehículo en el que viajaba el detenido y donde fue descubierta la droga ha quedado a disposición de la autoridad judicial, que igualmente entiende del asunto.

El detenido podría enfrentarse a unas penas de prisión de 3 a 6 años, según establece el artículo 368 del Código Penal, para los delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.