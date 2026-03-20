Detenido en Ciudad Real un delincuente reincidente por acometer otros 11 robos en vehículos

La Policía Nacional detiene en Ciudad Real a un varón especializado en la comisión de robos en vehículos. - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un delincuente especializado en la comisión de robos y hurtos en el interior de vehículos. El detenido, que ya había sido arrestado con anterioridad por delitos contra el patrimonio, es considerado como presunto autor de once hechos delictivos.

Según informa la Policía, ha sido una investigación policial previa, conocida como operación 'Bola', en la que dos varones resultaron detenidos por la comisión de hasta 34 delitos de robo en los barrios de Los Rosales y La Granja, la que permitió recabar información que apuntaba a la existencia de otro presunto delincuente que operaba de manera autónoma en Ciudad Real, ejecutando robos y hurtos a vehículos estacionados no sólo en la vía pública, sino también en garajes privados.

El detenido efectuaba intensos barridos de calles y garajes en horas de poco tránsito con el objetivo de localizar objetivos y además verificar el cierre centralizado de los vehículos mediante el "tanteo" de las manetas, lo que le permitía hurtar si encontraba un turismo abierto.

Los robos con fuerza los ejecutaba en cuestión de segundos, fracturando ventanillas laterales y accediendo al interior donde sustraía efectos de valor que los propietarios dejaban a la vista.

Las pesquisas de los investigadores, junto con los operativos de vigilancia de las unidades de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, permitieron localizar indicios suficientes para imputarle hasta once hechos delictivos y proceder finalmente a su detención.