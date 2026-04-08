Detenido en Ciudad Real por intentar ahorcar a su perro y huir de la Policía tras ser descubierto

Policía Nacional de Ciudad Real. - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha evitado que un varón de Ciudad Real acabase con la vida de su perro, al que se disponía a ahorcar. Al verse sorprendido por los agentes, huyó por los tejados y patios de las viviendas colindantes, por lo que se le imputa también un delito de allanamiento de morada y otro de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Esta actuación de la Policía Nacional se inició cuando los agentes recibieron una llamada a través del teléfono 091 en la que una persona manifestaba haber recibido un vídeo de un conocido suyo en el que aparecía un perro con una cuerda atada al cuello en la que se veía una clara intención de ahorcarlo.

A la par, se recibió la llamada de otro ciudadano que estaba paseando por la misma zona y escuchó a un varón vociferando amenazas de muerte.

Según la Policía, ante la gravedad y urgencia de la situación y los agentes se personaron en el lugar de los hechos, tratando de que el morador de la vivienda abriese la puerta de manera voluntaria. Al hacer caso omiso, finalmente los policías entraron por la fuerza en la vivienda, donde encontraron a un can de raza pequeña, completamente aturdido.

Al verse sorprendido, el dueño del animal emprendió la huida por los patios y azoteas de las viviendas colindantes. Tras una persecución por cubiertas y tejados fue interceptado y detenido por la presunta comisión de los delitos de maltrato animal, allanamiento de morada y resistencia/desobediencia a agentes de la autoridad.