Detenido en Ciudad Real por retener y agredir a su mujer en presencia de su bebé de cinco meses

CIUDAD REAL, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un varón por atacar violentamente a su pareja sentimental, cuando ésta decidió terminar la relación, en presencia de su bebé de cinco meses.

De manera paralela, estos hechos desencadenaron una serie de robos y agresiones perpetrados ese mismo día, y por los que la Policía Nacional ha detenido finalmente a cinco personas --tres hombres y dos mujeres-- por su implicación directa.

Una llamada al servicio de emergencias 091 muy breve e interrumpida abruptamente, disparó las alarmas. La Policía Nacional organizó un dispositivo de búsqueda, desplegando varias patrullas para tratar de localizar a la mujer que había pedido auxilio, tal y como ha informado la Policía en nota de prensa.

A pesar de los pocos datos de los que disponían, los agentes lograron identificarla y localizar la vivienda en la que habitualmente residía.

A su llegada, fueron recibidos en la puerta por una mujer que negaba haber llamado al 091 pidiendo ayuda, indicando que se encontraba ella sola en el domicilio y que no permitía el acceso al interior de los agentes; sin embargo, al tiempo que daba estas explicaciones en voz alta, gesticulaba pidiendo auxilio, lo que precipitó la entrada de la Policía Nacional a la vivienda, donde encontraron escondido al agresor y procedieron a su detención.

La víctima, una mujer de 27 años de edad relató que al regresar a su domicilio junto a su bebé de cinco meses de edad, encontró en el interior a su pareja y a otra mujer, por lo que llamó inmediatamente al 091 para pedir auxilio a la Policía Nacional.

Fue entonces cuando estas personas comenzaron a agredirla, impidiendo que continuase con la llamada de teléfono. La llegada de los agentes evitó un fatal desenlace y finalizó con la detención del presunto autor de los hechos.

En el interior de la vivienda los agentes localizaron numerosos terminales móviles, ordenadores, relojes, joyas y un arma de fuego procedentes de robos perpetrados previamente en la capital.

Los investigadores descubrieron que parte de esos efectos estaban relacionados con un robo con violencia que llevó a cabo el presunto autor junto con otro varón ese mismo día, cuando acudió a casa de una amiga de la víctima para tratar de recuperar varios efectos que ésta se había llevado cuando decidió terminar su relación.

Además, tras la detención del agresor y del otro varón que cometió el robo con violencia, se detuvo a otras tres personas: un varón y dos mujeres --entre las que se encuentra la que estuvo presente en la agresión a la víctima--, quienes accedieron por la fuerza a la vivienda de la víctima para recuperar efectos que supuestamente pertenecían al agresor.