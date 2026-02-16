Detenido un conductor por atropello múltiple en una concentración de carreras ilegales en Yepes

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 25 años como presunto autor de un delito de conducción temeraria tras provocar un atropello múltiple durante una concentración de vehículos destinada a la celebración de carreras ilegales en varios polígonos industriales de la provincia de Toledo.

La intervención se encuadra dentro de la operación 'Freno', impulsada por la Comandancia de Toledo para detectar, neutralizar y disolver quedadas destinadas a organizar carreras ilegales, actividades ilícitas que generan graves riesgos para la seguridad vial, la integridad de los asistentes y el orden público.

La Guardia Civil, según informa en nota de prensa, tuvo conocimiento de la convocatoria de una quedada (KDD) para la celebración de carreras ilegales en la modalidad conocida como 'Francia'.

Aunque no se conocía la ubicación exacta, todo apuntaba a que podría celebrarse en algún punto de la comarca de La Sagra, por los que las comandancias de Toledo y Madrid activaron dispositivos preventivos de manera coordinada.

En la provincia de Toledo, el despliegue se estableció conforme a lo dispuesto en la operación 'Freno', intensificando la vigilancia en los Polígonos Industriales de Illescas, Seseña, Borox, Esquivias, Yuncler, Mocejón, Villarrubia de Santiago, Yepes y Noblejas.

A las 2.43 horas, una patrulla tuvo conocimiento de un atropello múltiple en el Polígono Industrial de Yepes, causado por un turismo BMW blanco cuyo conductor realizó maniobras temerarias mientras varios asistentes se encontraban en las inmediaciones del vial.

Tras las primeras gestiones y el análisis de un vídeo que recogía el atropello, se logró la identificación del conductor, que fue localizado y detenido por componentes del Área de Investigación de Seseña, con apoyo de la Usecic- Madrid.

A pesar de la espectacularidad de las imágenes, no constan heridos de gravedad entre los afectados.

AMPLIO DISPOSITIVO E IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES

A lo largo de la noche se movilizaron patrullas de Seguridad Ciudadana de las Compañías de Illescas y Ocaña, personal del Subsector de Tráfico de Toledo, Usecic-Toledo, Usecic-Madrid, el Área de Investigación de Seseña y el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo.

Durante el dispositivo se identificó a un número elevado de asistentes, se recabaron matrículas, imágenes y elementos de interés policial.

Por parte de la Comandancia de Toledo se continúan las gestiones para la identificación completa de participantes y promotores de la KDD.

La Guardia Civil recuerda que estas prácticas generan riesgos extremos, al combinar velocidades excesivas, maniobras peligrosas, ausencia total de medidas de seguridad, posible consumo de alcohol y drogas y una creciente agresividad hacia los agentes actuantes. La conducción temeraria está castigada con penas de prisión de hasta dos años, multas económicas, y privación del permiso de conducir de hasta 6 años.