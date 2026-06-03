Detenido un conductor en Cuenca tras agredir a un policía durante la retirada de su vehículo accidentado

Vehículos accidentados en Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca ha detenido a un conductor que agredió a un agente durante la retirada de su vehículo, que habría sufrido un accidente de tráfico en la calle Jorge Torner.

De acuerdo con los hechos descritos por la Policía Local en Instagram, el incidente tuvo lugar en torno a las 3.15 horas, cuando el vehículo terminó impactando contra cuatro turismos estacionados.

El conductor abandonó el turismo en el lugar pero cuando la patrulla, junto al servicio de grúa municipal, procedía a la retirada del turismo, reapareció y, de forma muy agresiva, trató de impedir la actuación policial, llegando a agredir a uno de los agentes, por lo que era inmediatamente detenido.

La Policía Local investiga las causas del accidente.