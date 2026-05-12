Detenido en Cuenca un varón por un robo con violencia mediante el método del tirón

Vehículo de la Policía Nacional. - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE LA RIOJA

CUENCA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Cuenca a un varón como presunto autor de un robo con violencia que cometió cuando le arrebató el bolso, mediante un tirón, a una mujer de 67 años de edad que caminaba por la vía pública.

Estos hechos sucedieron el pasado 28 de abril, cuando la Policía Nacional recibió aviso, a través del 091, de que una mujer de 67 años de edad que caminaba por la calle Ramón y Cajal, había caído al suelo y sufría lesiones como consecuencia de un robo con violencia.

Por parte de la Policía Nacional, se puso en marcha un dispositivo policial, en el que participaron de forma conjunta la Brigada de Seguridad Ciudadana y la Brigada de Policía Judicial, recopilando información en el lugar de los hechos, entrevista con posibles testigos, reconstrucción de la secuencia de los hechos y análisis de la trayectoria seguida por el autor tras la comisión del robo.

En este caso, resultó fundamental la colaboración de entes públicos y comercios privados, logrando la plena identificación del autor en un breve espacio de tiempo, procediendo a su localización y detención el día 30 de abril, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

En el desarrollo de la investigación, los agentes lograron recuperar parte de los efectos sustraídos, entre ellos el teléfono móvil de la víctima que portaba en el interior del bolso en el momento del robo.

La colaboración ciudadana es una herramienta esencial tanto para la prevención como en el esclarecimiento de los hechos delictivos.