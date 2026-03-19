Detenido en Daimiel un hombre por un presunto caso de violencia de género tras horas de intervención policial

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CIUDAD REAL 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha sido detenido en Daimiel por un presunto caso de violencia de género cuya víctima es su expareja, una mujer de 32 años con la que residía en el mismo domicilio en el barrio conocido como 'El Alto' de la localidad ciudadrealeña.

Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Europa Press, el operativo se desarrolló a lo largo de la tarde y la noche de este miércoles, produciéndose un primer intento de detención por la tarde que finalmente no se materializó.

Posteriormente, los agentes lograron arrestar al individuo por la noche, en torno a las 22.30 horas, culminando así una actuación conjunta entre agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias concretas del suceso.

Desde Cuenca, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha afirmado que la violencia de género supone "un ataque" a la igualdad, a la libertad a la dignidad de la mujer. "Es un acto terrorista contra la mujer y es intolerable", ha enfatizado.