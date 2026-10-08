Detenido un director financiero en Ciudad Real acusado de un fraude de 53.000 euros a su empresa

Guardia Civil de Ciudad Real detiene al director financiero de una empresa de la provincia por defraudar 53.000 euros. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido al director financierto de una empresa de la provincia tras una investigación que arrojó un fraude corporativo de 53.000 euros.

Las investigaciones que han conducido a la detención fueron encabezadas por el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) y el Equipo '@' de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real, tras la denuncia de un representante de una empresa con sede social en la localidad de Herencia por la desaparición del director financiero de la misma.

Tras poner en marcha en el mes de octubre la denominada operación 'Broken Trust', se concluyó que detrás de la desaparición sin causa justificada podría existir algún tipo de hecho ilícito, para lo que se llevó a cabo una auditoria de balances y cuentas de la empresa en la que se observaron irregularidades en saldos de sus cuentas bancarias por lo que se presentó denuncia, según ha informado el Instituto Armado por nota de prensa.

Como resultado de las primeras gestiones de investigación se tuvo conocimiento de que el presunto autor mediante falsificación documental y herramientas tecnológicas se anunciaba en una web con un perfil profesional altamente cualificado en el sector financiero, siendo contratado por la empresa denunciante.

Una vez contratado como director financiero tuvo acceso a claves de seguridad y efectuaba pagos periódicos a empresas y proveedores, entre los que pudo camuflar transferencias fraudulentas a cuentas bancarias de su propiedad, utilizando siempre conceptos predeterminados para evitar que fuesen detectados por los sistemas de seguridad de la empresa.

De esta forma llegó a realizar 44 transferencias por un valor total de 53.000 euros, pudiendo bloquear gracias a esta investigación parte del dinero defraudado.

Las actuaciones judiciales han sido llevadas por el Tribunal de Instancia sección civil y de instrucción plaza nº1 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).