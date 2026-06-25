Detenido un grupo criminal por varios robos con fuerza en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Jaén

Escenario de la detención. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un grupo criminal por varios delitos de robo, conducción temeraria, y atentado a agente de la autoridad cometidos en las prvincias de Ciudad Real, Toledo y Jaén.

Según informa el Instituto Armado en nota de prensa,durante la pasada madrugada tuvieron lugar una serie de robos con fuerza, tanto consumados como en grado de tentativa en estas provincias.

En concreto, fue el robo llevado a cabo en un bar de Santa Cruz de Mudela el que puso en alerta a la Guardia Civil de Ciudad Real, que montó un dispositivo policial junto con las policías locales del Viso del Marqués y de Calzada de Calatrava, para la localización y detención de los presuntos autores de estos hechos que se desplazaban en dos vehículos de alta gama.

Tras varias gestiones se consiguió identificar los dos vehículos en los que se desplazaban los presuntos autores de los hechos. Coches de alta gama que previamente habían sido robados en dos municipios de Madrid, Las Rozas y San Martín de Valdeiglesias.

Gracias al dispositivo montado se consiguió interceptarlos cuando regresaban desde la provincia de Jaén, pero salieron huyendo protagonizando una peligrosa huida. Finalmente, tras tener un accidente con uno de los vehículos sustraídos huyeron en el otro turismo poniendo nuevamente en peligro la vida de los agentes y del resto de usuarios de la vía.

La persecución finalizó cuando abandonaron el vehículo en mitad de la calzada de la CM-4111, continuando su huida a pie y campo a través, siendo detenidos en ese momento tres de los presuntos autores. Durante el día se continuó con este dispositivo de búsqueda de los dos autores restantes, que culminó con la detención de ambos por la tarde.

Con posterioridad se ha podido comprobar que este grupo criminal en la ruta de sustracciones que llevaron a cabo durante la madrugada, habían cometido otra tentativa de robo en un estanco de la provincia de Toledo, un robo con fuerza en Almuradiel y otro en la zona de Despeñaperros (Jaén).

También se les atribuyen los delitos de robo y uso de vehículo, delito de conducción temeraria, delito de atentado a agente de la autoridad e integración en grupo criminal.

Los presuntos autores de esta batería de delitos ya son antiguos conocidos de los cuerpos de seguridad por sus numerosos antecedentes. Los detenidos, junto con las diligencias, serán entregados en el Tribunal Único de Almagro (Ciudad Real).