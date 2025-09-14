Detenido un hombre de 68 años por tocamientos no consentidos a una joven de 28 años en la Feria de Albacete

ALBACETE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía local de Albacete activó este sábado el protocolo agresión sexual tras ser requeridos por una chica de 28 años que refiere haber sufrido tocamientos no consentidos en la zona de baile del Templete. Tras identifica al autor, un varón 68 años, se procedió a su detención por un presunto delito de agresión sexual, siendo trasladado a Comisaría para la instrucción de diligencias penales.

La chica, según informa la Policía Local, fue atendida en la zona sanitaria del Retén de Feria y trasladada a Comisaría para comparecencia y derechos como perjudicada. Intervinieron dos dotaciones de la Policía Local.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha condenado "enérgicamente" esta agresión sexual, explicando que los protocolos con los que cuenta el Ayuntamiento para estos casos se activaron y funcionaron "correctamente" y por eso el presunto agresor fue detenido y la víctima recibió "una atención adecuada".

Este sábado se batió "récord absoluto de asistencia" a la Feria de Albacete, alcanzándose la cifra más alta de la historia de los registros del Ayuntamiento, con 430.000 personas transitando por el Recinto Ferial, recordando que el día con mayor afluencia fue el pasado año, con 426.000 personas.

El alcalde ha puesto en valor que, a pesar de la elevada afluencia de personas, no se registraron incidentes destacables, salvo la agresión sexual ocurrida en el día de ayer a una joven, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, Manuel Serrano ha señalado que en el único sábado de esta Feria se activaron también otros protocolos, como el de movilidad en el Recinto Ferial, cerrando algunos de sus accesos en horas punta para conseguir un único sentido y, por tanto, mayor fluidez y seguridad en los desplazamientos.

En opinión del alcalde, "se está celebrando una Feria que es histórica y un éxito en todos los sentidos", con datos muy positivos en cuanto a la recogida de basura, envases y vidrios se refiere como un claro indicador de que "el consumo va bien".

Según ha asegurado Manuel Serrano, la Feria de Albacete, de la que han disfrutado hasta la fecha, 2,3 millones de personas, "es la feria de España" y "una gran feria que nos vuelve a cargar de autoestima y consolida la imagen que proyectamos al mundo, así como la identidad, la marca y el orgullo albaceteño".