Detenido un hombre por amenazar a otro con un arma simulada tras una discusión de tráfico en Talavera

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TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este martes a un hombre por amenazar a otro con un arma simulada en un parquin de un supermercado en Talavera de la Reina (Toledo) tras una discusión de tráfico entre ambos.

Fuentes policiales han precisado a Europa Press que el suceso ha tenido lugar a las 13.30 horas en el parquin del supermercado situado en la Avenida de la Constitución.

El detenido portaba un arma simulada y ha sido detenido por un presunto delito de amenazas graves.