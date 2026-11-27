Dinero aprehendido por la Guardia Civil tras detener a un hombre en Carranque con cocaína. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón en la localidad toledana de Carranque tras localizar entre sus pertenencias numerosas dosis de cocaína y más de 5.000 euros en efectivo.

Los hechos tenían lugar cuando agentes de la Guardia Civil de Toledo que realizaban un servicio preventivo en el marco de la operación Ceres 2.0 observaban la actitud esquiva y el nerviosismo de dos varones que, al percatarse de la presencia policial, intentaron ocultarse en el interior de un establecimiento, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Ante la sospecha de que pudieran estar realizando alguna actividad ilícita o tener algún requerimiento judicial pendiente, los agentes procedían a su identificación y a la comprobación de sus pertenencias, localizando entre la ropa de uno de ellos numerosas dosis de cocaína, así como una importante cantidad de dinero en efectivo fraccionado en billetes de distinto valor. Tras el recuento, se comprobó que la cantidad superaba los 5.000 euros.

El varón ha sido inmediatamente detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y, junto a las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Tribunal plaza 1 de Illescas.