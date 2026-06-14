Detenido un hombre por cometer más de 40 robos en Cuenca, Toledo y Madrid - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 40 años por cometer 44 robos en las provincias de Cuenca, Toledo y Madrid, en el marco de la operación 'Rurejo-1'.

Esta persona, que empleaba medios tecnológicos de última generación, es el presunto autor de 18 robos en establecimientos, 22 robos de vehículos, diez delitos de daños, cuatro robos en interior de vehículo y un delito continuado contra la seguridad vial, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La investigación se inició a finales de 2025, cuando se detectó un aumento significativo de robos en comercios a la vez que se incrementaban las denuncias por sustracción de vehículos. Finalmente, el Equipo ROCA de la Compañía de Tarancón determinó que ambos tipos de delitos estaban relacionados y que eran cometidos por la misma persona.

El autor de estos hechos empleaba dispositivos técnicos de última generación para decodificar las frecuencias y abrir los vehículos que sustraía. A continuación, usaba estos automóviles para desplazarse a distintas localidades y acceder por la fuerza a locales comerciales, con la finalidad de hacerse con el dinero de las cajas registradoras. ç

Tras una exhaustiva investigación, los investigadores han logrado esclarecer hechos delictivos cometidos en numerosas localidades conquenses, así como en las provincias limítrofes de Toledo y Madrid. La fase de explotación de la operación culminó con un dispositivo policial en la provincia de Toledo, donde los agentes encargados de la investigación interceptaron al sospechoso mientras conducía sin haber obtenido nunca el permiso de circulación.

En el marco de esta intervención, la Guardia Civil ha logrado recuperar 19 vehículos tipo turismo y gran cantidad de material especializado, cuyo valor total de mercado, sumado al dinero sustraído y los daños causados en establecimientos, asciende a los 350.000 euros.

Entre los efectos recuperados se encuentran herramientas de diagnóstico, decodificadores de frecuencias, vestuario utilizado en los robos, llaves, documentación y piezas de vehículos destinadas al mercado de segunda mano.

La investigación ha sido tutelada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Tarancón, donde ha sido entregado el detenido junto con las diligencias instruidas y los efectos recuperados.