Detenido un hombre en Guadalajara tras disparar a otro en el abdomen por una riña vecinal

Coche de policía en imagen de archivo - CNP

GUADALAJARA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años de edad ha sido detenido este jueves tras herir con un arma de fuego a otro de 46 años en el abdomen, en la calle Las Acacias de la Urbanización El Clavin de Guadalajara. Los hechos se circunscriben a una riña vecinal.

Así lo han confirmado a Europa Press tanto fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha como del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de la Comunidad Autónoma.

Los hechos han tenido lugar sobre las 13.50 horas y el herido ha sido trasladado en una UVI al Hospital de Guadalajara. Al lugar se ha desplazado la Policía Nacional y la Policía Local.