Detenido un hombre en un local de Yuncos por comercializar con 'Gas de la Risa'

Detenida una persona en un local de Yuncos por comercializar con óxido nitroso. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 3 May. (EUROPA PRSES) -

La Unidad de Empleo Táctico (UET), en coordinación con agentes de la Guardia Civil de Illescas y Seseña, han detenido durante la pasada madrugada en el marco de la Operación Ceres 2.0., a un varón por un delito contra la salud pública,

Los agentes de la UET detectaron comportamiento inusual en un local de copas, por lo que realizaron requisa del interior del establecimiento, observando que los clientes portaban globos y botellas de óxido nitroso conocido como 'Gas de la Risa'.

En total, se han aprehendido 48 botellas de óxido nitroso dispuestas para su venta, además de un espray de defensa personal no homologado, un arma blanca y varias dosis de sustancias estupefacientes junto con 635 euro en efectivo.

Hay otra persona detenida, la cual se encontraba en el interior del local, por una requisitoria judicial en vigor, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La Guardia Civil recuerda que la inhalación directa de óxido nitroso desde globos o cartuchos sin control médico puede provocar daños neurológicos, asfixia y lesiones físicas.