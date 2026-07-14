Detenido por hurtar un ciclomotor en Tarancón y causar lesiones a un agente durante su arresto

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Tarancón (Cuenca) a un varón de 33 años como presunto autor de los delitos de hurto de vehículo, atentado y amenazas a los agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron cuando el Puesto Principal de la Guardia Civil de Tarancón recibió aviso alertando del hurto de un ciclomotor que se encontraba estacionado en la vía pública y era propiedad de un vecino de la localidad, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Tras tener conocimiento de los hechos, una patrulla de Seguridad Ciudadana iniciaba de inmediato las gestiones para localización del vehículo, logrando interceptar al presunto autor cuando trataba de introducir el ciclomotor sustraído en el interior de una furgoneta. Al percatarse de la presencia de los agentes, el individuo emprendió la huida con el vehículo sustraído, intentando refugiarse en su domicilio.

Finalmente, gracias a la acertada actuación de los guardias civiles, podía ser interceptado y detenido, si bien opuso resistencia durante la actuación, llegando a causar lesiones de carácter leve en uno de los agentes.

Asimismo, en dependencias oficiales, el detenido profería amenazas a uno de los agentes, motivo por el que también se le investiga como presunto autor de un delito de amenazas a agentes de la autoridad.

Las diligencias, así como el detenido y el ciclomotor intervenido, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón (Cuenca).