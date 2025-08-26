Detenido un joven de 24 años por sustraer cuatro patinetes eléctricos en Azuqueca de Henares

GUADALAJARA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Azuqueca de Henares a un varón como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza, tras sustraer cuatro patinetes eléctricos de un parking público.

Los hechos que han motivado estas detenciones tuvieron lugar entre los días 8 y 12 agosto, en los que sustrajeron cuatro patinetes eléctricos que se encontraban estacionados en el parking verde cubierto del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares sito en el Paseo de la Estación, destinado para el aparcamiento de bicicletas y patinetes.

Las gestiones practicadas por agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares permitieron la identificación del presunto autor de los hechos, un varón, de nacionalidad marroquí de 24 años.

Según informa el instituto armado, se establecieron distintos dispositivos operativos de servicio encaminados a su detención, que culminaron el pasado martes con la detención de esta persona, al ser sorprendida por la Guardia Civil en las inmediaciones del parking cuando presumiblemente se disponía a cometer otro robo.

En el momento de la detención los agentes le ocuparon una bolsa en la que llevaba una cizalla que utilizaba presumiblemente para fracturar las cadenas y los candados con los que se encontraban asegurados los patinetes.