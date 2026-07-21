Detenido por modificar una carabina de aire comprimido para cazar conejos en Castellar de Santiago

El Seprona detiene a una persona por tenencia ilícita de armas al modificar una carabina de aire comprimido para disparar munición metálica de calibre 22. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a una persona por tenencia ilícita de armas al modificar una carabina de aire comprimido para disparar munición metálica de calibre 22 para cazar conejos en Castellar de Santiago.

El Instituto Armado tuvo conocimiento de que esta persona se dedicaba habitualmente a cazar de forma furtiva conejos por los extrarradios de la localidad, por lo que se inició un dispositivo para poder localizar 'in fraganti' al presunto autor, ha informado el nota de prensa.

Durante uno de estos apostaderos se escucharon dos detonaciones que por el ruido eran compatibles con las de un arma de fuego de calibre 22, por lo que inmediatamente los agentes se dirigieron al lugar.

Una vez que se identificó al presunto autor de los disparos, se comprobó que se trataba de un arma larga originalmente clasificada como carabina de aire comprimido de calibre 5,5 milímetros, transformada mediante la modificación de sus elementos esenciales para permitir el disparo de munición metálica de percusión anular de calibre 22 LR (vaina más larga y con mayor carga de pólvora), teniendo recortada la culata y el cañón, y la numeración borrada.

El individuo portaba también en los bolsillos una caja con 70 cartuchos de este calibre, informando de que se la había comprado a un amigo que sí disponía de licencia de armas tipo E, necesaria para adquirir este tipo de cartuchería.

Al detenido se le atribuye un delito de tenencia ilícita de armas, siendo puesto a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 1 de Valdepeñas.

El arma ha sido remitida al Servicio de Criminalística en Madrid, para que el departamento de balística y trazas instrumentales pueda cotejar posibles antecedentes penales en los que se pudiera encontrar involucrada esta arma.