Detenido por el presunto hurto agravado del sagrario y el cáliz de la capilla del Hospital de Tomelloso

Detenido por la Guardia Civil el autor del hurto producido en el interior de la capilla del Hospital de Tomelloso. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado y detenido a una persona como presunto autor de un delito de hurto agravado del sagario y el cáliz en el interior de la capilla del Hospital General de Tomelloso.

Durante el pasado mes de agosto, se interpuso denuncia en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Tomelloso por medio del capellán del Hospital General de la misma localidad, denunciando que, tras acceder al interior de la capilla de dicho hospital, habían sustraído el tabernáculo o sagrario y el cáliz conteniendo hostias consagradas en su interior, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Se hizo cargo de la correspondiente investigación el grupo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan, realizaron la correspondiente inspección ocular en el lugar, comprobando que la puerta no presentaba signos de forzamiento alguna, por lo que se concluyó que los presuntos autor o autores, aprovechando que se encontraba abierta, accedieron al interior y mediante descuido, sustrajeron los efectos reseñados.

Se llevaron a cabo una serie de acciones como la visualización de cámaras de seguridad, búsqueda de testigos, inspecciones en establecimientos destinados a la compra-venta de oro, con el objetivo de poder identificar a los responsables.

Después de laboriosas gestiones, se pudo obtener que se trataba de un único autor, además de conseguir su identidad, se comprobó cómo en horario de madrugada, haciéndose pasar por un paciente más, accedió a varios lugares del hospital sin permiso alguno, esta persona finalmente entró a la capilla y a los pocos instantes, sustrajo el sagrario y cáliz denunciados, huyendo finalmente a toda prisa del lugar.

Los agentes realizaron gestiones para su localización, por lo que se practicaron numerosos operativos, para la localización de este individuo. Se logró localizar al autor en la misma localidad, a finales del pasado mes de agosto, recuperándose el tabernáculo o sagrario y el cáliz.

Por tal motivo se procedió a la detención de esta persona como presunto autor de un delito menos grave de hurto (agravado por ocurrir en templo religioso) y un delito contra los sentimientos religiosos.

Tras la recuperación de los objetos sustraídos, fueron reconocidos sin género de dudas y entregados al denunciante de los hechos, el cual agradeció la actuación de los agentes, en nombre de la Diócesis de Ciudad Real y en el suyo propio.

Respecto a los efectos sustraídos y recuperados, éstos poseían un gran valor artístico, ya que fueron fabricados a mediados del Siglo XIX, y no se tiene conocimiento de la existencia de otros ejemplares idénticos, lo que les hace ser piezas históricas de gran interés.

Se han instruido diligencias policiales, que junto al detenido han sido remitidas al Tribunal de Instancia número 1 de Tomelloso.