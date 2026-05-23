Detenido por robar una furgoneta de reparto en Azuqueca de Henares

GUADALAJARA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a un varón de 38 años en Alcalá de Henares (Madrid) como presunto autor de la sustracción de una furgoneta de reparto en la localidad guadalajareña de Azuqueca de Henares.

Los hechos tenían lugar cuando la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (062) recibió un aviso por la sustracción de una furgoneta de reparto de paquetería, que se encontraba estacionada en la calle El Cristo de Azuqueca de Henares, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Personados en el lugar, los agentes recabaron información del conductor del vehículo, quien manifestó que había dejado la furgoneta estacionada mientras realizaba una entrega, comprobando a su regreso que el vehículo había desaparecido.

Gracias al sistema de geolocalización GPS instalado en la furgoneta, se pudo comprobar que circulaba por la autovía A-2 sentido Madrid, por lo que de inmediato se coordinó un dispositivo de seguimiento y localización en el que intervenían varias patrullas de la Guardia Civil del Puesto Principal de Azqueca de Henares.

Finalmente, los agentes localizaban la furgoneta apenas una hora después, en el aparcamiento de un centro comercial de Alcalá de Henares, donde sorprendieron al presunto autor en el interior del vehículo mientras abría los paquetes.