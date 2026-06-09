Detenido un vecino de 31 años de La Roda con 103 gramos de cocaína

La Guardia Civil de Albacete detiene a una persona por un delito contra la salud pública. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de La Roda, dentro del marco de la operación 'Rebumbio', han detenido a un vecino de la citada localidad, de 31 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

Dentro de los servicios que la Guardia Civil de Albacete lleva a cabo para prevenir y localizar puntos de venta de droga en toda su provincia, efectivos de la Benemérita de La Roda tuvieron conocimiento de una posible actividad ilícita relacionada con la venta y distribución de sustancias estupefacientes que podría estar llevando a cabo una persona de esa misma localidad.

Fruto del trabajo de investigación policial, combinando la actividad operativa realizada sobre el presunto traficante de drogas, los agentes detectaron que esta persona se desplazaba periódicamente a la localidad de Albacete con el fin de, presuntamente, adquirir sustancias estupefacientes para su posterior distribución al menudeo.

En uno de los servicios de vigilancia establecidos, los agentes observaron cómo el investigado se desplazaba a la localidad de Albacete, existiendo sospechas de que pudiera estar aprovisionándose de droga, motivo por el que la Guardia Civil coordinó un dispositivo operativo en los accesos a la localidad de La Roda y, tras darle el alto a su regreso, se localizó un paquete oculto en el interior de su vestimenta que contenía 103 gramos de cocaína.

En base a las investigaciones desarrolladas y confirmado el hallazgo de la droga, se procedió a detener a esta persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, siendo trasladada hasta las dependencias de la Guardia Civil de La Roda para la instrucción de las pertinentes diligencias.

Con la cocaína intervenida se podrían haber elaborado 1.236 dosis, que gracias a esta actuación policial han sido retiradas del mercado ilícito evitando así una futura venta y consumo entre nuestros ciudadanos.

En la operación 'Rebumbio', además de los componentes del Equipo de Investigación de la Guardia Civil La Roda, han participado efectivos de Seguridad Ciudadana de la comarca rodense, del Subsector de Tráfico de Albacete y se ha contado con el apoyo de la Policía Local de La Roda.

Las diligencias instruidas por el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de La Roda, junto con la persona detenida, fueron puestas a disposición de la Plaza nº 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Roda que ha entendido de las actuaciones.