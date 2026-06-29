Detenidos los autores del robo con violencia en el que resultó herido por un arma blanca un menor en Talavera

Policía Nacional en Talavera. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina a tres jóvenes, de 15 y 16 años de edad, como presuntos autores de un robo con violencia que cometieron el pasado 20 de junio de madrugada, cuando amenazaron con armas blancas a un chico y una chica menores de edad y le causaron a uno de ellos un corte en el brazo que precisó de varios puntos de sutura.

Los hechos se desarrollaron sobre las 3.30 horas, cuando las dos víctimas --de 16 y 17 años de edad respectivamente-- se encontraban en la avenida de Extremadura, en las proximidades de un local en el que se encontraban celebrando una fiesta de graduación de fin de curso.

En un momento dado, se aproximaron hasta el lugar tres jóvenes, que comenzaron a exigirles que les diesen todas sus pertenencias, a la par que les amenazaban con las armas blancas que portaban dos de ellos, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Debido a que las víctimas se resistían, intentaron arrebatar el bolso de la joven mediante tirones y, al no conseguirlo, lo abrieron y se hicieron con los objetos de valor que había dentro de él. Ante la negativa a colaborar del varón que la acompañaba, le acometieron con una de las armas blancas y le produjeron un corte en el brazo que precisó de cuatro puntos de sutura.

De manera inmediata, la Policía Nacional inició una investigación que logró la plena identificación de los tres autores, quienes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Los jóvenes pasaron a disposición de la autoridad judicial, decretándose su ingreso en un Centro de Menores.