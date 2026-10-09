Detenidos por robar bebidas alcohólicas valoradas en 300 euros de un supermercado de Guadalajara

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GUADALAJARA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a dos varones como presuntos autores de diferentes hechos delicitivos cometidos en la ciudad durante los meses de agosto y septiembre. A ambos se les imputa la comisión de varios hurtos en un supermercado, un hurto en interior de vehículo, dos robos con fuerza en un estanco y un delito leve de estafa que cometieron al usar una tarjeta bancaria sustraída.

Según informa la Policía, la investigación se inició después de que un ciudadano interpusiera una denuncia en la Comisaría de Guadalajara en la que manifestaba que había sido víctima de un hurto en el interior de su vehículo, del que le habían sustraído diversa documentación y efectos personales.

Además, el denunciante comprobó que se habían realizado distintos cargos y operaciones con la tarjeta sustraída en un establecimiento de la ciudad.

A raíz de la denuncia, los agentes iniciaron las correspondientes gestiones de investigación encaminadas a determinar las circunstancias en las que se habían producido los hechos y a identificar a las personas que pudieran estar implicadas.

Las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores permitieron finalmente identificar a dos varones que además resultaron estar implicados en otros hechos delictivos ocurridos en la ciudad. A ambos se les considera también responsables de tres hurtos cometidos días antes en un supermercado en el que sustrajeron gran cantidad de bebidas alcohólicas valoradas en más de 304 euros.

También pudieron demostrar su participación en un robo con fuerza en grado de tentativa y otro consumado, que tuvieron lugar en días sucesivos, en un estanco de la ciudad. Una vez detenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, donde responderán por todos los hechos delictivos que se les imputan.