Detenidos tres hombres acusados de estafar más de 32.000 litros de combustible a una empresa de transportes

Los agentes detuvieron a tres hombres, de entre 26 y 58 años. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara en el marco de la operación 'Afera' ha desarticulado un grupo criminal integrado por tres personas, que habría estafado más de 42.000 euros a una empresa de transportes mediante el uso fraudulento de una tarjeta de repostaje de carburante.

Efectivos del Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil Sigüenza, iniciaron esta operación a raíz de la denuncia de un empleado de una estación de servicio ubicada en la Autovía del Nordeste, tal y como ha trasladado el Instituto Armado por nota de prensa.

Según sus declaraciones, varias personas habrían repostado gasoil con una tarjeta de combustible de una empresa, tratándose de personal distinto al que normalmente solía hacerlo, hecho motivó sus sospechas.

Las investigaciones practicadas han logrado determinar que uno de los miembros del grupo consiguió apoderarse ilícitamente de la tarjeta de la empresa y posteriormente los miembros del grupo utilizaron varios vehículos con depósitos auxiliares externos para la carga del combustible, que portaban matrículas falsas para suplantar al que realmente tenía asignada la tarjeta de repostaje.

Estos repostajes los habrían realizado desde el pasado mes de enero consiguiendo apoderarse con este sistema de unos 32.000 litros de gasoil valorados en unos 42.000 euros.

Finalmente, el pasado 27 de noviembre, los miembros del grupo fueron detenidos en Guadalajara, tratándose de 3 varones con edades comprendidas entre los 26 y los 58 años, dos de ellos españoles y otro de nacionalidad ucraniana, todos ellos con un amplio historial delictivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Sigüenza como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, falsificación de documento público y suplantación de identidad empresarial.

En esta operación se contó con la colaboración de la Guardia Civil de Sigüenza.