Detenidos en Valdeverdeja tres varones con antecedentes por los robos cometidos en la Campana de Oropesa

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TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este martes en la localidad toledana de Valdeverdeja a tres varones, de 26, 28 y 33 años, con antecedentes por delitos contra el patrimonio, como presuntos autores de robos cometidos en la comarca de la Campana de Oropesa.

En los dos registros realizados en Valdeverdeja se han encontrado armas blancas y vestimenta utilizada para los robos, según informa la Subdelegación del Gobierno a Europa Press.

Según ha explicado el subdelegado del Gobierno, Carlos Ángel Devia, la intervención realizada este martes viene como consecuencia de los primeros trabajos de investigación que se iniciaron en la última semana de agosto en la comarca de la Campana de Oropesa, donde se celebraron varias juntas de seguridad como consecuencia del incremento de delitos que se habían cometido en la zona.

"Desde aquel momento, aparte de algunas detenciones que se han producido, se iniciaron investigaciones que hoy han culminado, tras obtener la autorización judicial correspondiente para esta intervención que se ha realizado en este municipio".

Según detalla Devia, esta intervención no es consecuencia de la pelea acaecida el pasado sábado en la referida localidad toledana entre vecinos del municipio con algún grupo de personas que crean algún problema de convivencia.

"No tiene nada que ver. Por eso quiero trasladar a todos los ciudadanos que el trabajo que hace la Guardia Civil siempre es muy callado, pero como pueden ver, muy efectivo. Quiero poner de manifiesto el agradecimiento a todas las unidades de la comandancia de Toledo que han intervenido en esta operación", ha destacado.