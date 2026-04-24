Detenidos un varón y dos mujeres en Tobarra por forzar a una menor a mantener relaciones sexuales

Armas halladas en el domicilio de Tobarra en el que un varón y dos mujeres forzaron a una menor a mantener relaciones sexuales. - POLICÍA NACIONAL

ALBACETE 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón y dos mujeres por su presunta participación en varios delitos que tuvieron lugar entre octubre y diciembre de 2025 en la localidad de Tobarra (Albacete), entre los que se encuentran agresión sexual, detención ilegal, amenazas y coacciones a una menor de 16 años de edad.

Según informa la Policía, la víctima acudió a la Comisaría de Albacete y relató a los policías que durante el tiempo que estuvo alojada en el domicilio de un familiar fue forzada a mantener relaciones sexuales contra su voluntad con un miembro de la familia, mayor de edad.

Para lograr que accediera a ello, la amenazaron con armas de fuego y llegaron incluso a encerrarla en una habitación bajo llave, sin poder comunicarse con el exterior.

Una vez que los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos, se inició una investigación que culminó con la identificación y detención de los autores y cooperadores de estos delitos. Además, se efectuó un registro policial en la vivienda en la que tuvieron lugar los hechos, donde se encontraron varias armas de fuego.

La menor actualmente se encuentra bajo la protección y tutela de los Servicios Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.