Detienen en Albacete al presunto autor de 24 estafas a vendedores de la ONCE por toda la geografía nacional

ALBACETE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un varón como presunto responsable de 24 delitos de estafa, cinco delitos de estafa y otros 19 delitos leve que cometió por toda la geografía nacional.

Las primeras noticias acerca de este fraude llegaron a la Policía Nacional cuando cuatro víctimas de Albacete, todos ellos vendedores de cupones de la ONCE, denunciaron que habían sufrido una estafa por parte de una misma persona.

El estafador seguía siempre un mismo modus operandi: acudía a los puntos de venta y se ganaba la confianza de los empleados, después utilizando engaños y aprovechándose de las limitaciones visuales de las víctimas, les solicitaba una recarga de saldo para una plataforma de prepago en línea, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Los vendedores le facilitaban el código PIN de 16 cifras necesario para realizar la recarga, pero el "estafador" finalmente rehusaba hacer la compra y devolvía el código, si bien tomaba nota del mismo sin que nadie se percatase y conseguía hacer efectiva la recarga pese a que no pagaba por ella.

La laboriosa investigación de la Policía Nacional ha logrado identificar y detener al presunto autor de los hechos, quien también se considera presunto responsable de otros 19 delitos leves por estafa perpetrados en distintos puntos de la geografía nacional, por los que responderá ante la autoridad judicial.